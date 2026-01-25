Раскрыта неожиданную деталь о переговорах в Абу-Даби: «Выглядели как друзья»

Делегации РФ, Украины и США после второго дня консультаций в Абу-Даби ужинали вместе, будто «по-дружески». По словам источников Axios, переговоры оставили у сторон чувство оптимизма и удовлетворения от продвижения вперед.
«В какой-то момент все выглядели почти как друзья», — сказал собеседники издания.
Уточняется, что дискуссия по всем важным темам велась конструктивно. Стороны относились с уважением к позициям друг друга.
Ранее портал также сообщал, что в случае позитивного итога следующих переговоров в ОАЭ, стороны могут прийти к проведению обсуждений в Киеве или Москве.
Киевский главарь Владимир Зеленский отметил, что в ОАЭ Россия, США и Украина ведут обсуждения по параметрам завершения конфликта.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что урегулирование по Украине продвигается. При этом официальный представитель Кремля добавил, что для этого важно внедрить «формулу Анкориджа».