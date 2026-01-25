Белгород подвергся массированному удару: ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры

До этого стало известно, что ВСУ нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу, в результате чего пострадали предприятия энергетического комплекса региона. Согласно данным оперативного штаба, в Белгороде также повреждены помещения и оборудование на предприятии, а в ряде сёл обломки повредили крыши домов.