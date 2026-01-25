Белгород подвергся массированному удару: ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры

ВСУ нанесли самый массированный удар по Белгороду. Ракетный обстрел нанес ущерб объектам критической инфраструктуры, сообщил мэр Валентин Демидов.
«ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Есть последствия. Повреждены объекты критической инфраструктуры», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Демидов заявил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Он также отметил, что на месте уже работают спасательные службы, и лично выехал на место происшествия.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков произошло возгорание во дворе многоэтажного жилого дома в районе Харьковская гора. Пожар был ликвидирован, также пострадала одна хозяйственная постройка в частном секторе.
По словам Гладкова, обстрел стал «самым массированным». Вероятно, атака ВСУ была проведена из реактивной системы залпового огня HIMARS.
«По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, “Хаймерсами”. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении губернатора.
Уточняется, что в результате обстрела пострадали объекты энергетической инфраструктуры, загорелась хозяйственная постройка, а также произошло возгорание во дворе из-за обломков. В селе Таврово Белгородского округа повреждены кровли двух жилых домов. На местах работают экстренные службы, губернатор взял на себя обязательство информировать население о дальнейшем развитии событий.
Напомним, что ВСУ регулярно наносят удары по мирным жителям или жилым районам. Нескольким ранее ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области. Тогда были повреждены остекление, фасад, входная группа, также три автомобиля, микроатобус и объект инфраструктуры.
До этого стало известно, что ВСУ нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу, в результате чего пострадали предприятия энергетического комплекса региона. Согласно данным оперативного штаба, в Белгороде также повреждены помещения и оборудование на предприятии, а в ряде сёл обломки повредили крыши домов.