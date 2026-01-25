РБК-Украина: Киев отверг требование РФ по выводу ВСУ из Донбасса

Напомним, что вопрос территорий остается самым сложным на переговорах по Украине. Однако позиция РФ была озвучена неоднократно: Москва настраивает на выводе ВСУ из Донбасса. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Кремль ждет от США исполнения конкретных обещаний.