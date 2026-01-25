РБК-Украина: Киев отверг требование РФ по выводу ВСУ из Донбасса

Украинская сторона отклонила требование РФ о выводе войск ВСУ из Донбасса на встрече в Абу-Даби, пишет «РБК-Украина».
По его информации, РФ настаивала на условии, которое Украина не приняла. В издании отмечают, что политическая часть встречи не принесла прорыва, однако по военным вопросам прогресс был существенным.
«Стороны обсуждали: возможное разведение сил; механизмы мониторинга прекращения боевых действий; создание центра контроля и координации режима тишины; определение того, что именно считать прекращением огня и его нарушениями», — утверждают украинские журналисты.
Напомним, что вопрос территорий остается самым сложным на переговорах по Украине. Однако позиция РФ была озвучена неоднократно: Москва настраивает на выводе ВСУ из Донбасса. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Кремль ждет от США исполнения конкретных обещаний.