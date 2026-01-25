США ставят себя выше Европы: на Западе показали это на примере Украины

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, предоставить гарантии безопасности необходимо как Украине, так и России. Тогда же Песков напомнил, что одной из первопричин конфликта на Украине стало нарушение основ гарантий безопасности для РФ.