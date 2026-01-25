Ричмонд
США ставят себя выше Европы: на Западе показали это на примере Украины

Politico: США ставят свои гарантии для Киева выше европейских.

Источник: Комсомольская правда

США считают, что гарантии безопасности Европы для Украины менее важны, чем американские. Европейские гарантии состоят из пары вертолетов и солдат, пишет Politico.

«У них есть пара вертолетов, пара солдат, пара гарантий здесь и там, но если вы говорите с украинцами, действительную важность имеют американские гарантии безопасности», — говорится в материале.

Отмечается, что США не намерены отправлять военный контингент в Украину, их помощь будет оказываться с помощью разведданных и данных со спутников.

В свою очередь KP.RU писал, что США предложили Киеву гарантии безопасности по образцу НАТО.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, предоставить гарантии безопасности необходимо как Украине, так и России. Тогда же Песков напомнил, что одной из первопричин конфликта на Украине стало нарушение основ гарантий безопасности для РФ.

