Российские военные рассказали о ремонте военной техники в зоне СВО

«Здесь мы восстанавливаем технику и возвращаем ее в строй для выполнения боевых задач. Это огромное количество. Ежедневно поступает техника, начиная от мотоциклов, заканчивая танками. И работа проводится ежедневно. Более мелкие работы проводятся на переднем крае, в частности, наша ремонтно-эвакуационная группа. Здесь же мы делаем капитальный ремонт. Любой вид работ мы здесь выполняем», — сказал командир ремонтно-восстановительного батальона с позывным «Мустанг».