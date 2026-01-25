На Красноармейском направлении восстановили оптоволоконную линию связи

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Военные связисты группировки войск «Центр» восстановили поврежденную оптоволоконную линию связи на красноармейском направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
В ходе мониторинга системы связи был обнаружен обрыв одной из оптоволоконных линий. Дежурная смена подразделения связи с помощью современного мобильного оборудования выявила место обрыва линии связи, пояснили в военном ведомстве.
«В ходе обрыва оптоволоконного кабеля поступила задача выдвинуться в район для обнаружения и устранения обрыва. Мной был выявлен разрыв оптоволоконного кабеля, где я приступил к устранению неполадок. В ходе сварочных работ сигнал был восстановлен», — сказал связист с позывным «Боцман».
Современное оборудование связи позволяет оперативно восстанавливать оптоволоконные линии связи в полевых условиях, что повышает эффективность системы связи управлять подразделениями группировки войск «Центр» на красноармейском направлении, подчеркнули в министерстве обороны РФ.