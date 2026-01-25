До четырёх увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область

Количество пострадавших при ударе ВСУ по гражданским автомобилям возросло до четырех. Об этом проинформировала глава Васильевского округа Наталья Романиченко в беседе с РИА Новости.
«Число пострадавших результате атак БПЛА по машинам возросло до четырех», — сообщила собеседница агентства.
Романиченко сообщила, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Она также предупредила о возможности новых атак дронов.
До этого губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА на гражданские машины в Васильевском округе пострадали двое взрослых мужчин и подросток. В другом происшествии на той же дороге был ранен еще один местный житель. Тогда глава региона опубликовал соответствующее видео.
Ранее мэр Валентин Демидов заявил, что ВСУ осуществили самый массированный удар по Белгороду, тогда ракетный обстрел нанес ущерб объектам критической инфраструктуры.