Силы ПВО за ночь уничтожили 52 украинских беспилотника

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 — над территорией Брянской области, 15 — над территорией Краснодарского края, девять БпЛА — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Орловской области и по три БпЛА — над территориями Белгородской и Астраханской областей», — говорится в сообщении.
