ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.
Так, российские бойцы сбили 18 БПЛА в Брянской области, 15 — в Краснодарском крае, девять — в Ростовской области, четыре — в Орловской, по три — в Белгородской и Астраханской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше