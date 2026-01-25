Ричмонд
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 52 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.

Так, российские бойцы сбили 18 БПЛА в Брянской области, 15 — в Краснодарском крае, девять — в Ростовской области, четыре — в Орловской, по три — в Белгородской и Астраханской.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

