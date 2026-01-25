Ричмонд
В Хабаровском крае хотят удвоить производство дронов для СВО в 2026 году

В 2025 году на передовую отправили почти 100 тысяч беспилотников.

В Хабаровском крае производители беспилотников планируют в два раза увеличить выпуск аппаратов для нужд специальной военной операции в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

По его словам, в регионе уже создали несколько предприятий, которые выпускают необходимую продукцию для фронта. Поставлена новая цель — выйти на уровень не менее 220 тысяч единиц в следующем году.

Ключевым механизмом поддержки стали льготы, действующие на территории опережающего развития «Патриотическая». Здесь компании могут внедрять новые разработки, наращивать производство электронных компонентов для печатных плат, сборку аккумуляторных модулей и батарей. Всё это позволяет быстро масштабировать выпуск и улучшать характеристики техники.

Кроме того, в крае готовят решение о создании Научно-производственного центра. Такой центр поможет объединить разработчиков, производителей и учёных, чтобы ускорить появление новых моделей БПЛА и повысить их эффективность на поле боя.

