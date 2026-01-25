Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь более 50 беспилотников ВСУ

Российские военные в ночь с 24 на 25 января обезвредили в небе над регионами РФ в совокупности 52 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Министерство обороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказано в публикации в Telegram-канале ведомства.
Больше всего вражеских дронов система противовоздушной обороны сбила над территорией Брянской области — 18. Кроме того, в небе над Краснодарским краем нейтрализовали 15 БПЛА ВСУ, над Ростовской областью — девять, над Орловской — четыре, над Белгородской и Астраханской — по три.
Напомним, ночью 25 января глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что средства ПВО уничтожили в Миллеровском и Чертковском районах региона украинские дроны. При этом в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов получили повреждения частный дом и автомобиль.
Возгорания не произошло. В доме была повреждена кровля и выбиты стекла. Проживающая в нём семья находится у соседей. Губернатор отмечал, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Слюсарь пообещал, что власти окажут жителям всю необходимую помощь.