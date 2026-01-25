Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь более 50 беспилотников ВСУ

Система противовоздушной обороны в ночное время сбила над Брянской областью 18 украинских дронов самолётного типа.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ночь с 24 на 25 января обезвредили в небе над регионами РФ в совокупности 52 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказано в публикации в Telegram-канале ведомства.

Больше всего вражеских дронов система противовоздушной обороны сбила над территорией Брянской области — 18. Кроме того, в небе над Краснодарским краем нейтрализовали 15 БПЛА ВСУ, над Ростовской областью — девять, над Орловской — четыре, над Белгородской и Астраханской — по три.

Напомним, ночью 25 января глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что средства ПВО уничтожили в Миллеровском и Чертковском районах региона украинские дроны. При этом в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов получили повреждения частный дом и автомобиль.

Возгорания не произошло. В доме была повреждена кровля и выбиты стекла. Проживающая в нём семья находится у соседей. Губернатор отмечал, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Слюсарь пообещал, что власти окажут жителям всю необходимую помощь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше