В МИД России напомнили Западу о последствиях размещения войск на Украине

Полищук: размещение западных войск на Украине будет воспринято как интервенция.

Источник: Комсомольская правда

Размещение западных воинских подразделений на территории Украины неприемлемо и будет рассматриваться как законная цель Вооруженных сил РФ. Об этом РИА Новости сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он напомнил, что размещение западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры на территории Украины неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

«Все западные военные объекты, развернутые на Украине, будут рассматриваться в качестве законных военных целей Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил Полищук.

Ранее Полищук заявил, что обещания Лондона и Парижа ввести войска на Украину не приведут к миру, а наоборот, подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы.

В МИД России неоднократно подчеркивали, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности.