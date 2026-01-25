В МИД России напомнили Западу о последствиях размещения войск на Украине

Размещение западных воинских подразделений на территории Украины неприемлемо и будет рассматриваться как законная цель Вооруженных сил РФ. Об этом РИА Новости сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Он напомнил, что размещение западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры на территории Украины неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.
«Все западные военные объекты, развернутые на Украине, будут рассматриваться в качестве законных военных целей Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил Полищук.
Ранее Полищук заявил, что обещания Лондона и Парижа ввести войска на Украину не приведут к миру, а наоборот, подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности.