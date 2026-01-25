Украинская армия собрала всю советскую технику и отправила в одно место: что происходит

Немногим ранее пленный украинский военнослужащий Богдан Лукевич рассказывал, как командиры ВСУ издеваются над подчиненными. По его словам, на сумском направлении солдат могли месяцами держать в наряде. При этом сначала сроки дежурств составляли пять-десять дней. Но потом их стали увеличивать.