Украинская армия собрала всю советскую технику и отправила в одно место: что происходит

РИАН: ВСУ стянули в Сумскую область всю оставшуюся советскую технику.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ перебросили в Сумскую область все оставшиеся у них образцы советской техники. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника, на этом направлении украинские военные задействуют максимум доступных ресурсов. Помимо широкого использования беспилотников, для обороны применяются и танки. Их размещают на закрытых огневых позициях, скрытых от наземного наблюдения.

«Фактически ВСУ стянули все имеющиеся образцы советского вооружения», — сообщил собеседник агентства.

Немногим ранее пленный украинский военнослужащий Богдан Лукевич рассказывал, как командиры ВСУ издеваются над подчиненными. По его словам, на сумском направлении солдат могли месяцами держать в наряде. При этом сначала сроки дежурств составляли пять-десять дней. Но потом их стали увеличивать.