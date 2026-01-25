ВСУ перебросили в Сумскую область все оставшиеся у них образцы советской техники. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, на этом направлении украинские военные задействуют максимум доступных ресурсов. Помимо широкого использования беспилотников, для обороны применяются и танки. Их размещают на закрытых огневых позициях, скрытых от наземного наблюдения.
«Фактически ВСУ стянули все имеющиеся образцы советского вооружения», — сообщил собеседник агентства.
Немногим ранее пленный украинский военнослужащий Богдан Лукевич рассказывал, как командиры ВСУ издеваются над подчиненными. По его словам, на сумском направлении солдат могли месяцами держать в наряде. При этом сначала сроки дежурств составляли пять-десять дней. Но потом их стали увеличивать.