Нарышкин: Русофобские политические и военные круги продолжают линию поражения РФ

Глава СВР заявил, что в Европе поутихли публичные заявления о нанесении России стратегического поражения.

Источник: Комсомольская правда

Публичные заявления о нанесении Российской Федерации стратегического поражения на поле боя приутихли. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин.

«Действительно, такие заклинания о нанесении России стратегического поражения приутихли в публичной сфере. Но только в публичной», — заявил Нарышкин.

По его словам, наиболее русофобские политические и военные круги в странах Европы продолжают линию на реализацию стратегического плана и на продолжение ведения конфликта «до последнего украинского солдата».

Также глава СВР отметил, что страны ЕС продолжают предпринимать меры по введению санкций в отношении России и политически давлеть на государство. «Но другой вопрос в том, что все эти потуги не дают желаемых для Запада результатов», — добавил он.

Он также заявил, что российская армия последовательно наступает практически на всей линии фронта, а ВПК России развивается ускоренными темпами.

Сайт KP.RU ранее писал, что европейские лидеры продолжают предпринимать попытки срыва мирных договоренностей по Украине. Члены «коалиции желающих» намеренно выставляют Москве неприемлемые условия.

