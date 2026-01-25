В Северском районе Кубани после падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП

В результате аварии без электроснабжения остался поселок Черноморский. На месте работает аварийная бригада, проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
Всего в ночь на 25 января над территорией Краснодарского края было уничтожено и перехвачено 15 украинских БПЛА самолетного типа.
