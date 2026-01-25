Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северском районе Кубани после падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП

В Северском районе из-за падения обломков БПЛА была повреждена высоковольтная линия электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Алексей Чеверев.

Источник: Коммерсантъ

В результате аварии без электроснабжения остался поселок Черноморский. На месте работает аварийная бригада, проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Всего в ночь на 25 января над территорией Краснодарского края было уничтожено и перехвачено 15 украинских БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше