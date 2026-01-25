Ричмонд
ВС РФ поразили объект энергетики, обеспечивающий деятельность ВПК Украины

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские войска в течение суток поразили объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах», — сказали в министерстве.