Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 237 террористических атак

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 237 террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 января сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в воздушном пространстве над Донецком и Макеевкой были нейтрализованы 213 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще 24 дрона уничтожены над Горловкой. Также в районе Старобешевской теплоэлектростанции был перехвачен беспилотник самолетного типа FP-1, оснащенный осколочно-фугасным боеприпасом ОФБ-60-ЯУ с дополнительными поражающими элементами.

В Еленовке рядом с трансформаторной подстанцией был обезврежен украинский дрон типа «Бородавочник», на борту которого находилась кумулятивная боеголовка КОФБЧ-15. Возле распределительной электроподстанции в Горловке были перехвачены пять FPV-дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами на основе гранатометных выстрелов.

В ведомстве уточнили, что специалисты-взрывотехники успешно обезвредили дроны и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и объектов инфраструктуры.

Ранее, 18 января, сообщалось, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 286 террористических атак ВСУ. Так, над Донецком и Макеевкой ликвидированы 243 беспилотника, над Горловкой — 43. В Амвросиевском районе были перехвачены четыре дрона FP‑1 с осколочно-фугасными боеголовками, в Харцызске подавили два аналогичных аппарата, а в Куйбышевском районе Донецка обезвредили беспилотник «Баба-яга» с самодельным взрывным устройством на базе гранатометного выстрела.

