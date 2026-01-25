Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 237 террористических атак

Отмечается, что в воздушном пространстве над Донецком и Макеевкой были нейтрализованы 213 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще 24 дрона уничтожены над Горловкой. Также в районе Старобешевской теплоэлектростанции был перехвачен беспилотник самолетного типа FP-1, оснащенный осколочно-фугасным боеприпасом ОФБ-60-ЯУ с дополнительными поражающими элементами.
В Еленовке рядом с трансформаторной подстанцией был обезврежен украинский дрон типа «Бородавочник», на борту которого находилась кумулятивная боеголовка КОФБЧ-15. Возле распределительной электроподстанции в Горловке были перехвачены пять FPV-дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами на основе гранатометных выстрелов.
В ведомстве уточнили, что специалисты-взрывотехники успешно обезвредили дроны и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и объектов инфраструктуры.
Ранее, 18 января, сообщалось, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 286 террористических атак ВСУ. Так, над Донецком и Макеевкой ликвидированы 243 беспилотника, над Горловкой — 43. В Амвросиевском районе были перехвачены четыре дрона FP‑1 с осколочно-фугасными боеголовками, в Харцызске подавили два аналогичных аппарата, а в Куйбышевском районе Донецка обезвредили беспилотник «Баба-яга» с самодельным взрывным устройством на базе гранатометного выстрела.