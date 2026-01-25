Ричмонд
Фрагменты упавшего беспилотника повредили две школы в Краснодарском крае

Фрагменты упавшего беспилотника повредили забор воскресной школы, линию электропередач и разбили окна в двух учебных заведениях станицы Федоровской Абинского района Кубани. Пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.

Источник: Коммерсантъ

Обломки дрона упали на территории воскресной и общеобразовательной школ. Повреждения получили ограждение религиозного учреждения и электросеть, питающая котельную рядом с общеобразовательной школой. В обеих организациях разбились оконные стекла.

Сейчас территория оцеплена. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 25 января обломки беспилотника повредили линию электропередач на трассе в Северском районе Краснодарского края. Произошло аварийное отключение электроэнергии. К 11:30 энергоснабжение полностью восстановили, пострадавших не было.

Всего в ночь на 25 января над территорией Краснодарского края средства ПВО ликвидировали 15 украинских БПЛА самолетного типа.

