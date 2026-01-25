В Воронежской области опасность атаки БПЛА сохранялась более пяти часов

В Воронежской области в ночь с 24 на 25 января опасность атаки БПЛА сохранялась в течение пяти часов.
Об опасности заявил вечером 24 января губернатор Александр Гусев. После этого ночью в Россошанском и Бутурлиновском районах работали сирены оповещения в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе объявили только в 5:10 утра.
По данным Минобороны, всего минувшей ночью над Россией уничтожены и перехвачены 52 украинских БПЛА самолётного типа.
