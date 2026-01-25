Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области опасность атаки БПЛА сохранялась более пяти часов

Также ночью в Россошанском и Бутурлиновском районах работали сирены оповещения.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области в ночь с 24 на 25 января опасность атаки БПЛА сохранялась в течение пяти часов.

Об опасности заявил вечером 24 января губернатор Александр Гусев. После этого ночью в Россошанском и Бутурлиновском районах работали сирены оповещения в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе объявили только в 5:10 утра.

По данным Минобороны, всего минувшей ночью над Россией уничтожены и перехвачены 52 украинских БПЛА самолётного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше