В Адыгее после атаки БПЛА повреждены более 900 жилых помещений

Параллельно продолжается оценка ущерба в других зданиях. По словам главы района, наибольшие повреждения получил корпус № 15. В доме уже демонтированы разрушенные перегородки и начаты работы по их восстановлению, фасад здания планируется восстановить в полном объеме.
Ночью 20 января в результате атаки БПЛА в Адыгее загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Пострадали 13 человек, девять из них были госпитализированы. Позднее при разборе завалов обнаружены фрагменты человеческого тела, для установления их принадлежности и возможного числа погибших назначены генетические экспертизы.
Власти республики заявили о выплате компенсаций владельцам пострадавших автомобилей. К восстановлению поврежденных многоквартирных домов планируется привлечь ресурсы строительных компаний.