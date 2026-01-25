Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Адыгее после атаки БПЛА повреждены более 900 жилых помещений

В ауле Новая Адыгея после воздушной атаки, произошедшей ночью 20 января, обследованы 924 жилых помещения с поврежденным имуществом. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Параллельно продолжается оценка ущерба в других зданиях. По словам главы района, наибольшие повреждения получил корпус № 15. В доме уже демонтированы разрушенные перегородки и начаты работы по их восстановлению, фасад здания планируется восстановить в полном объеме.

Ночью 20 января в результате атаки БПЛА в Адыгее загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Пострадали 13 человек, девять из них были госпитализированы. Позднее при разборе завалов обнаружены фрагменты человеческого тела, для установления их принадлежности и возможного числа погибших назначены генетические экспертизы.

Власти республики заявили о выплате компенсаций владельцам пострадавших автомобилей. К восстановлению поврежденных многоквартирных домов планируется привлечь ресурсы строительных компаний.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше