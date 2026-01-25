Ричмонд
ВС России продвигаются в Константиновке, сообщил Пушилин

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. ВС РФ продвигаются в Константиновке в районе железнодорожного вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Константиновское направление: видим продвижение в самой Константиновке в районе ж/д вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка», — сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.

