В Китае испытали дрон-снайпер с винтовкой

Ранее сообщалось, что автовладелец из Белоруссии показал работу функции очистки снега в китайском электромобиле Yangwang U7. В рекламных материалах производитель демонстрировал, как автомобиль с помощью активной подвески «стряхивает» снег с кузова, однако в реальных погодных условиях эта функция оказалась менее эффективной из-за мокрого и тяжёлого снега. Машина оснащена активной подвеской и четырьмя электродвигателями, однако ожидаемого эффекта очистки добиться не удалось.