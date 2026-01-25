В Китае испытали дрон-снайпер с винтовкой

В Китае провели испытания беспилотника, оснащённого штурмовой винтовкой, который во время стрельбы показал 100-процентную точность попаданий, сообщили зарубежные СМИ.
По их данным, дрон вел огонь с дистанции 100 метров, поражая цель размером с человека при каждом выстреле. Во время испытаний беспилотник зависал на высоте около 10 метров и выполнял одиночные выстрелы. Всего было произведено 20 выстрелов без промахов.
Отмечается, что результаты тестов отражены в научной публикации профильного журнала, где указано, что беспилотник достиг полной точности при стрельбе в полёте. Информация о возможном серийном производстве или принятии разработки на вооружение не приводится.
