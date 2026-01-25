Минобороны: 13 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ за три часа

Минобороны уточнило, что наибольшее количество, восемь БПЛА, уничтожено над Ростовской областью. Еще по два аппарата сбито над Брянской областью и Крымом, и один — над Курской областью. Ранее военное ведомство писало, что силами ПВО РФ было сбито 68 дронов ВСУ и 31 снаряд HIMARS. Кроме этого, российская ПВО в ночь на 25 января сбила 52 украинских дрона. Атаки были направлены на объекты в шести регионах РФ, включая Брянскую, Белгородскую, Астраханскую области и Краснодарский край.