Минобороны: 13 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ за три часа

Восемь украинских дронов ликвидировали в небе над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

За три часа над регионами России силами ПВО РФ были сбиты 13 украинских дронов. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в Telegram-канале.

Минобороны уточнило, что наибольшее количество, восемь БПЛА, уничтожено над Ростовской областью. Еще по два аппарата сбито над Брянской областью и Крымом, и один — над Курской областью. Ранее военное ведомство писало, что силами ПВО РФ было сбито 68 дронов ВСУ и 31 снаряд HIMARS. Кроме этого, российская ПВО в ночь на 25 января сбила 52 украинских дрона. Атаки были направлены на объекты в шести регионах РФ, включая Брянскую, Белгородскую, Астраханскую области и Краснодарский край.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
