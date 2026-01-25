Сотрудники украинских ТЦК (структура, аналогичная военкомату) используют символику СС. Шеврон с подобной эмблемой заметили пользователи сети на очередном обнародованном видео насильственной мобилизации, пишет РИА Новости.
На видео мужчина, которого задерживают представители ТЦК, пытается оказать сопротивление, ему помогают прохожие.
«Аудитория заметила на руке одного из ТЦКшников шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака», — цитирует агентство представителя российских силовых структур.
Ранее на шевронах украинских нацгвардейцев заметили нацистскую символику. Примечательно, что эти фото выложил в сеть Владимир Зеленский.
Также у члена украинской делегации на переговорах в Стамбуле в июне 2025 года заметили нашивки, напоминающие шевроны дивизии СС.
Ранее в ООН прокомментировали видео с одетыми в шлемы с символикой СС украинскими солдатами. Офис Генсека ООН выступил против нацизма и расовой ненависти после подобного видео ВСУ.