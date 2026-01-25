Ричмонд
Уклонисты продолжают бежать из Украины: участились случаи отчаянного штурма границ

РИАН: участились случаи, когда украинцы пытаются напролом пройти границу.

Источник: Комсомольская правда

Все больше граждан Украины, желающих избежать мобилизации, пытаются нелегально перейти границу, чтобы сбежать в Румынию или Молдову. Об этом сообщил источник в силовых структурах в беседе с РИА Новости.

«В Черновицкой области пограничники усилили контроль границы с Румынией из-за усилившегося потока уклонистов», — передает агентство.

Источник сообщил, что большинство украинских уклонистов стремятся попасть именно в Румынию, и лишь затем — в Молдову, она находится на втором месте.

Собеседник агентства также уточнил, все чаще происходят случаи, когда украинцы идут на отчаянный штурм границы, пытаясь прорваться напролом.

Накануне секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что так называемый «молодежный» контракт с ВСУ, оказывается, не дает отсрочки по его истечении.