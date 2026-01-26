ВС РФ ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ в ДНР: подробности

В ДНР и Харьковской области были нейтрализованы несколько украинских офицеров. Они входили в состав элитного подразделения ВСУ «Омега». Об этом заявили российские силовые структуры для РИА Новости.
«В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения “Омега” НГУ лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным “Сухой”», — рассказал собеседник агентства.
Также в ДНР уничтожен начальник связи украинского спецподразделения «Омега» Андрей Марков («Маркиз»). Собеседник агентства охарактеризовал его как активиста Майдана и последователя идеологии Степана Бандеры.
По словам источника, в Харьковской области уничтожен и лейтенант Владислав Мисько — начальник второй погранзаставы, воевавший на Донбассе с 2019 года.
Источник добавил, что ещё одним ликвидированным в Харьковской области стал лейтенант Иван Петрик. А на территории ДНР — командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк, призванный из Волынской области.
По сообщению официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова от 25 января, подразделения российских группировок войск нанесли удар по противнику. Так, группировки войск «Север» ликвидировали более 175 военнослужащих ВСУ, «Запад» — 200, «Юг» — 215, «Центр» — 375, «Восток» — 315, а «Днепр» — 55 человек.
Помимо этого, потери украинской армии за сутки составили не только 1335 человек личного состава, но и большое количество техники и снаряжения. Уточняется, что ВС РФ уничтожили 10 полевых складов ВСУ, 2 танка, 6 бронемашин, 8 артиллерийских систем, 6 комплексов РЭБ и 70 автомобилей.
При этом российские военные ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Лиманом в Харьковской области. Группа из 58-й отдельной мотопехотной бригады пыталась контратаковать в лесном массиве, но была полностью уничтожена.
В свою очередь ВС РФ продолжают расширять буферную зону в Харьковской области. Накануне они освободили населенный пункт Старицы, передовало министерство обороны РФ. Кроме того, ночью 24 января ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, поразив завод по производству БПЛА и ключевые объекты энергетики.