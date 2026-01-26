Несколько украинских офицеров были нейтрализованы в ДНР и Харьковской области. Они служили в элитном подразделении ВСУ «Омега». Об этом сообщили российские силовые структуры для РИА Новости.
Источник уточнил, что в ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным Сухой.
В ДНР также уничтожен начальник связи украинского спецподразделения «Омега» Андрей Марков. Его позывной — Маркиз. Собеседник агентства назвал его активистом Майдана. Также он охарактеризовал его как последователя взглядов Степана Бандеры — идола украинских националистов.
По словам источника, в Харьковской области также уничтожен лейтенант ВСУ Владислав Мисько. Он был начальником второй погранзаставы. Источник сообщил, что он участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2019 года.
Сообщается также, что в Харьковской области был ликвидирован еще один украинский офицер, это лейтенант Иван Петрик. На территории ДНР уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк. Он был призван из Волынской области.
Немногим ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетики Украины. Также атакам подверглись объекты военно-промышленного комплекса страны. Кроме этого, были поражены пункты дислокации ВСУ. Все удары были нанесены в 154 районах.
В ночь на 24 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ ударили высокоточным оружием. Целями стали завод по изготовлению дронов дальнего действия, а также объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины.
Кроме этого, за прошедшие сутки ВС РФ также уничтожили более 137 ударных дронов ВСУ самолетного типа и 1305 украинских бойцов и иностранных наемников.
25 января российские военные нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Украины. Этот объект обеспечивал деятельность военно-промышленного комплекса.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия наносит ракетные удары исключительно по целям ВПК Украины.