Боеприпасы всё: На Западе отметили истощение запасов ракет ПВО на Украине

Украинская система противовоздушной обороны в последнее время стала неэффективной из-за истощения запасов ракет. К такому выводу пришло британское издание The Telegraph.
«Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на сбивание российских беспилотников до неприемлемого уровня», — сказано в публикации.
Положение усугубляется тем, что помощь западных союзников Украины в большинстве случаев стала носить условный характер, подчёркивает автор.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Тем временем Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением после массированного комбинированного удара Вооружённых сил России по энергетической инфраструктуре страны. Он обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом выполнить договорённости по поставкам систем ПВО.