Обломки дрона ВСУ повредили три дома в Славянске-на-Кубани, люди не пострадали

Три дома повреждены в результате падения обломков украинских беспилотников в населённом пункте Славянск-на-Кубани в ночь на понедельник 26 января. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края.
«Из-за падения фрагментов беспилотников в трех домах выбило окна, в одном из них также повреждена кровля. На местах работают оперативные и специальные службы», — сказано в релизе.
В ведомстве добавили, что люди при этом не пострадали.
Минувшей ночью Краснодарский край также подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО России успешно отразили нападение, сбив 15 дронов над регионом. Подробнее об отражении атаки и о последствиях читайте здесь на KP.RU.
В то же время подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили над Белгородской областью 22 беспилотника за сутки.
Тем временем российское Министерство обороны сообщило, что за три часа вечером 25 января над регионами России силами ПВО РФ были сбиты 13 украинских дронов.