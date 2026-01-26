МО РФ: ВСУ выдыхаются на красноармейском направлении

«Противник на красноармейском направлении выдыхается и отправляет в бой последние свои резервы, надеясь исправить ситуацию», — отметили в министерстве.
Там добавили, что расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожают живую силу и технику ВСУ на направлении. Находясь в дежурном полете, управляя ударным FPV-дроном операторы выявили и уничтожили укрепленные позиции ВСУ на опорных пунктах в лесополосах, а также позиции занятые в частных домах.
«Операторы FPV-дронов подразделений беспилотных систем группировки войск “Центр” уверенно завоевывают небо на данном направлении, поддерживая российские штурмовые группы и уничтожая все выявленные цели», — подчеркнули в ведомстве.
Успешно выполняет задачи в том числе и пункт управления огнем дивизиона 2-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». «Расчеты реактивных систем залпового огня, самоходной, буксируемой и возимой артиллерии наносят существенное огневое поражение подразделениям ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника на Красноармейском направлении СВО. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами ракетных войск и артиллерии группировки», — подчеркнули в Минобороны.
В свою очередь военные инженеры 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск «Центр» разминируют освобожденные территории на красноармейском направлении. «В ходе боевой работы саперы провели разминирование участков дорог и местности, прилегающих к ней, освобожденной от украинских боевиков на территории Донецкой Народной Республики. Специалисты обнаружили и обезвредили взрывоопасные предметы, в том числе самодельные взрывные устройства», — отметили в ведомстве.