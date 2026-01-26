МО РФ: ВСУ выдыхаются на красноармейском направлении

Успешно выполняет задачи в том числе и пункт управления огнем дивизиона 2-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». «Расчеты реактивных систем залпового огня, самоходной, буксируемой и возимой артиллерии наносят существенное огневое поражение подразделениям ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника на Красноармейском направлении СВО. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами ракетных войск и артиллерии группировки», — подчеркнули в Минобороны.