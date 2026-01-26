Ричмонд
В Слюдянке простятся с погибшим участником СВО

Мужчина пал 9 сентября 2024 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 января. Сергей Гладких из Слюдянки погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простятся сегодня.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Слюдянского муниципального района, Сергей родился 16 сентября 1988 года в Слюдянке. Среднее образование получил в Байкальске. Затем он осваивал профессию повара в Байкальском техникуме. В 2009 году мужчина вернулся в Слюдянку. Мужчина работал по профессии вахтовым методом.

Сергей Владимирович заключил контракт с Минобороны РФ. В зоне СВО мужчина служил рядовым снайпером мотострелковой роты. Военнослужащий пал 9 сентября 2024 года.