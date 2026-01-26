Удар российского комплекса «Орешник» по военному объекту на территории Западной Украины поверг в смятение военно-политические круги Запада. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Что касается боевого применения комплекса “Орешник”, который несколько дней назад поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — сказал Нарышкин РИА Новости.
Напомним, 9 января при помощи «Орешника» ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу, на котором осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Там же производились ударные БПЛА большой и средней дальности, которые летят вглубь территории России.
Как заявили в российском Минобороны, запуск гиперзвуковой ракеты стал ответом на атаку на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в конце прошлого года.
После этого эксперт Кнутов указал, что в случае продолжения провокаций со стороны Киева ВС РФ способны нанести удар по Украине ракетой «Орешник» с боевой частью. В таком случае Украину ждёт катастрофа, подчеркнул он.