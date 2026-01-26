Ричмонд
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Обломки дронов ВСУ упали на территории двух предприятий.

Источник: Комсомольская правда

При атаке украинских дронов на Краснодарский край в ночь на понедельник 26 января есть один пострадавший. Об этом информирует оперштаб региона. Сообщается, что человек был ранен при попадании осколков на территорию предприятий в населённом пункте Славянск-на-Кубани.

«Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что падение обломков вызвало возгорания, их ликвидацией занимаются сотрудники МЧС.

Накануне сообщалось, что три дома повреждены в результате падения обломков украинских беспилотников в населённом пункте Славянск-на-Кубани в ночь на понедельник 26 января.

Минувшей ночью Краснодарский край также подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО России успешно отразили нападение, сбив 15 дронов над регионом. Подробнее об отражении атаки и о последствиях читайте здесь на KP.RU.

