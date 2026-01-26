ВС РФ с помощью дронов срывают контратаки ВСУ в Купянском районе

«Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ военнослужащие активно применяют ударные БПЛА. На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и уничтожение боевой бронированной машины Senator канадского производства, нескольких пикапов, наземных робототехнических комплексов, грузового автомобиля и живой силы подразделений ВСУ», — отметили в министерстве. Там подчеркнули, что операторы беспилотников группировки «Запад» срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции.
В свою очередь подразделения Северной группировки в Харьковской области уничтожили замаскированные минометные расчеты ВСУ. «Для уничтожения минометов были задействованы FPV-дроны войск беспилотных систем. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по замаскированным огневым позициям, взрывы и уничтожение минометов и боевиков ВСУ», — добавили в министерстве.