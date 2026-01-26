Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ с помощью дронов срывают контратаки ВСУ в Купянском районе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск уничтожают личный состав и технику ВСУ в Купянском районе Харьковской области, срывают контратаки ВСУ ударными БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ военнослужащие активно применяют ударные БПЛА. На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и уничтожение боевой бронированной машины Senator канадского производства, нескольких пикапов, наземных робототехнических комплексов, грузового автомобиля и живой силы подразделений ВСУ», — отметили в министерстве. Там подчеркнули, что операторы беспилотников группировки «Запад» срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции.

В свою очередь подразделения Северной группировки в Харьковской области уничтожили замаскированные минометные расчеты ВСУ. «Для уничтожения минометов были задействованы FPV-дроны войск беспилотных систем. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по замаскированным огневым позициям, взрывы и уничтожение минометов и боевиков ВСУ», — добавили в министерстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше