Этого не могут даже США: в России оценили шансы Украины засечь «Орешник»

Леонков: Украина не могла засечь запуск «Орешника», у нее нет нужных технологий.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим не мог заранее получить информацию о применении гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военной инфраструктуре в Львовской области. У Украины просто нет технологий, которые позволяли бы отслеживать гиперзвуковое оружие. Об этом РИА Новости заявил российский военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, данные о якобы отслеживании были срежессированы уже позже. Все потому что украинская система предупреждения о ракетном ударе не сработала. Между тем, украинские паблики «узнали» то, чего их защитные системы не знают.

Как отметил Леонков, все эти рассказы украинской стороны — область пропаганды. «Орешник» для них оказался внезапным.

«Я ещё вам скажу, что, когда наносился удар Орешника по Львовской области, там с неофициальным визитом находился министр обороны Великобритании. То есть, если бы они знали, его там куда-то спрятали, вывезли бы заранее», — отметил собеседник агентства.

Так что наличие у Киева технологий по отслеживанию гиперзвукового оружия — это «буйные фантазии». Этих технологий нет даже у США.

Как сообщило Минобороны РФ, в результате удара ракетным комплексом «Орешник» 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Тогда были поражены цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома предприятия.

Позже мэр Львова Андрей Садовой фактически признал серьезные разрушения после удара ракетным комплексом «Орешник».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар российской армии в ночь на 9 января по военным объектам ВСУ во Львовской области гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» «уколом галоперидола опасным психам».

