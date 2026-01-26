Киевский режим не мог заранее получить информацию о применении гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военной инфраструктуре в Львовской области. У Украины просто нет технологий, которые позволяли бы отслеживать гиперзвуковое оружие. Об этом РИА Новости заявил российский военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, данные о якобы отслеживании были срежессированы уже позже. Все потому что украинская система предупреждения о ракетном ударе не сработала. Между тем, украинские паблики «узнали» то, чего их защитные системы не знают.
Как отметил Леонков, все эти рассказы украинской стороны — область пропаганды. «Орешник» для них оказался внезапным.
«Я ещё вам скажу, что, когда наносился удар Орешника по Львовской области, там с неофициальным визитом находился министр обороны Великобритании. То есть, если бы они знали, его там куда-то спрятали, вывезли бы заранее», — отметил собеседник агентства.
Так что наличие у Киева технологий по отслеживанию гиперзвукового оружия — это «буйные фантазии». Этих технологий нет даже у США.
Как сообщило Минобороны РФ, в результате удара ракетным комплексом «Орешник» 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Тогда были поражены цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома предприятия.
Позже мэр Львова Андрей Садовой фактически признал серьезные разрушения после удара ракетным комплексом «Орешник».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар российской армии в ночь на 9 января по военным объектам ВСУ во Львовской области гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» «уколом галоперидола опасным психам».