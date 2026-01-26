Вашингтону и европейским странам следует понять, что Москва согласится только на то соглашение, которое устранит глубинные причины украинского кризиса. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
«Никакой сделки не будет. Это будет письменное соглашение. США, Украина и Европа должны это понять», — сказал он в разговоре с британским политиком Джорджем Гэллоуэйем.
По его словам, «сделка», предлагаемая Западом, является лишь тактической паузой для перегруппировки и перевооружения Киева. При этом Россия заинтересована в заключении стабильного и окончательного договора.
В свою очередь директор Второго департамента стран СНГ Алексей Полищук заявил, что для разрешения конфликта Украина должна вернуться к внеблоковому статусу.
Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, одной из причин конфликта на Украине стал госпереворот, который произошел при поддержке Запада в 2014 году.