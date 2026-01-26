Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия начала применять в зоне СВО новый дрон: на что способен «Упырь-18»

Российские военные в зоне СВО начали применять новый БПЛА «Упырь-18».

Источник: Комсомольская правда

На купянском и константиновском направлении в зоне проведения спецоперации начали применять беспилотники повышенной грузоподъемности «Упырь-18». Эти дроны могут поражать укрепленные блиндажи противника с помощью 10-килограммовых мин. Об этом сообщаетс в Telegram-канале предприятия «Уралдронзавод».

Отмечается, что теперь российские бойцы теперь легко разносят вражеские блиндажи, которые не могли разбить неделями.

Кроме того, новый дрон помогает Вооруженным силам в снабжении. Когда ВСУ начали контратаки в Купянске, именно «Упыри-18» передают бойцам все необходимое.

Напомним, дроны «Упырь» стали фирменным продуктом «народного ВПК». Перед отправкой дронов на передовую, Минобороны помогло вооружить их боеприпасами. А боевое крещение «Упыри» прошли на донецком направлении в 2023-м. Там же открыли боевой счет — уничтожили американский танк Abrams.

Позже «Комсомольская правда» рассказала, как идет производство дронов «Упырь».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше