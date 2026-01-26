На купянском и константиновском направлении в зоне проведения спецоперации начали применять беспилотники повышенной грузоподъемности «Упырь-18». Эти дроны могут поражать укрепленные блиндажи противника с помощью 10-килограммовых мин. Об этом сообщаетс в Telegram-канале предприятия «Уралдронзавод».
Отмечается, что теперь российские бойцы теперь легко разносят вражеские блиндажи, которые не могли разбить неделями.
Кроме того, новый дрон помогает Вооруженным силам в снабжении. Когда ВСУ начали контратаки в Купянске, именно «Упыри-18» передают бойцам все необходимое.
Напомним, дроны «Упырь» стали фирменным продуктом «народного ВПК». Перед отправкой дронов на передовую, Минобороны помогло вооружить их боеприпасами. А боевое крещение «Упыри» прошли на донецком направлении в 2023-м. Там же открыли боевой счет — уничтожили американский танк Abrams.
Позже «Комсомольская правда» рассказала, как идет производство дронов «Упырь».