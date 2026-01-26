На Кубани отменили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от РСЧС утром 26 января.
Беспилотную опасность объявляли в регионе в ночь на 26 января. Атаке БПЛА подвергся Славянск-на-Кубани. Обломками повреждены семь домов. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий, есть пострадавший.
«Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани 7 часов. В настоящее время региону ничего не угрожает.
