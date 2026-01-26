Над регионами России за ночь сбили 40 украинских БПЛА

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Над регионами России за ночь уничтожили и перехватили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 23:00 25 января до 07:00 мск 26 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что из них 34 дрона ликвидировали над территорией Краснодарского края, 4 — над акваторией Азовского моря, 1 — над территорией Брянской области и еще 1 над территорией Калужской области.
