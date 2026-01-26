Ричмонд
Угроза атаки БПЛА объявлена в Волгоградской области 26 января

Рабочая неделя в Волгоградской области началась с тревожных сообщений, которые стали получать жители региона на телефоны.

Источник: AP 2024

В 7−26 ч. 26 января в регионе объявлена беспилотная опасность.

При этом ночь в Волгоградской области прошла спокойно, а аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.

