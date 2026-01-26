Ричмонд
Над Краснодарским краем сбили 34 украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Азовским морем.

Над Краснодарским краем сбили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 23:00 25 января до 7:00 26 января над регионами России перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе четыре дрона сбили над Азовским морем. По одному БПЛА уничтожено над Брянской и Калужской областями.

Напомним, массированной атаке БПЛА в ночь на 26 января подвергся Славянск-на-Кубани. В городе повреждены семь домов. Кроме того, обломки упали на территории двух предприятий — один человек пострадал.

