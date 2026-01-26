Уничтожение минометных расчетов на замаскированных позициях ВСУ сняли на видео

До этого на видео сняли двойной удар ракетного комплекса «Искандер» по крупному скоплению военных ВСУ в Харьковской области. Первый удар уничтожил размещенную в лесополосе технику, а второй — точечно ликвидировал пытавшихся бежать украинских бойцов. По информации источника, в результате было уничтожено до 150 украинских военнослужащих. Кроме того, были поражены американская РСЗО MLRS, 20 единиц автотранспорта и 15 бронеавтомобилей.