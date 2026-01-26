Появилось видео ракетного удара по складу БПЛА ВСУ под Харьковом

На видео показано обнаружение места хранения беспилотников, поражение и досмотр территорий.
До этого появилось видео уничтожения украинских минометных расчетов на замаскированных огневых позициях в Харьковской области российскими операторами FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Север».
А также кадры уничтожения пехоты и техники ВСУ на Константиновском направлении.
