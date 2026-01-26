Ричмонд
Появилось видео ракетного удара по складу БПЛА ВСУ под Харьковом

Российские военные нанесли точный ракетный удар по складу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Курочкино в Харьковской области. Эпичные кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео показано обнаружение места хранения беспилотников, поражение и досмотр территорий.

До этого появилось видео уничтожения украинских минометных расчетов на замаскированных огневых позициях в Харьковской области российскими операторами FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Север».

А также кадры уничтожения пехоты и техники ВСУ на Константиновском направлении.

