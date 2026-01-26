Под Димитровом бойцы украинской националистической бригады «Азов»* сдались в плен российским войскам. Вместе с группой сдался и их темнокожий командир по имени Даниэль, сообщает ТАСС.
Всего в районе этого населенного пункта было окружено около пяти групп Вооруженных сил Украины. Остальные четыре формирования были уничтожены в ходе боев.
Ранее, 21 января, российские военные нанесли удар по позициям этой же бригады на одном из участков боевых действий. Количество уничтоженных боевиков не сообщалось.
Министерство обороны РФ отметило, что успешные удары по боевикам «Азова»* наносились и ранее. В частности, аналогичная операция была проведена 7 января 2026 года. Тогда российские военные также отчитались об уничтожении живой силы противника.
