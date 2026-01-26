Российские подразделения нанесли серию точных ударов по позициям противника в Запорожской и Сумской областях. Видео боевой работы распространила пресс-служба Минобороны РФ.
На Запорожском направлении расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» успешно поразил все намеченные цели. Реактивная установка накрыла огнем и полностью уничтожила укрепленные опорные пункты ВСУ.
В Сумской области боевые задачи выполнили артиллеристы группировки «Север». Сообщается, что в результате удара было ликвидировано скопление живой силы противника.