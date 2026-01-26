Ричмонд
В Волгограде и области отменена часовая беспилотная опасность

Всего около часа действовала в Волгоградской области беспилотная опасность. Тревожные сообщения не успели получить все жители региона.

Источник: Taylor Grote/CC0

Режим угрозы БПЛА, по данным Радара ВРВ, начал действовать в 7−29 ч. 26 января. За этот период аэропорт Волгограда продолжил работать в штатном режиме. По данным Минобороны, Волгоградская область в ночь на 26 января не подвергалась атакам вражеских беспилотников.

