В Волгограде и области отменена часовая беспилотная опасность

Режим угрозы БПЛА, по данным Радара ВРВ, начал действовать в 7−29 ч. 26 января. За этот период аэропорт Волгограда продолжил работать в штатном режиме. По данным Минобороны, Волгоградская область в ночь на 26 января не подвергалась атакам вражеских беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше