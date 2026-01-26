В Прикамье похоронят погибшего на СВО студента института культуры

Евгений Краснов родился 9 декабря 1979 года в Павлодаре. Еще ребенком вместе с родителями переехал из Казахстана в Частинский район Прикамья. После окончания Шабуровской школы продолжил обучение в институте культуры, оттачивал навыки рисования в художественной школе.