В Прикамье похоронят погибшего на СВО студента института культуры

В апреле прошлого года погиб участник СВО из Частинского округа Краснов Евгений Юрьевич. Прощание с земляком проведут 26 января на малой Родине.
Евгений Краснов родился 9 декабря 1979 года в Павлодаре. Еще ребенком вместе с родителями переехал из Казахстана в Частинский район Прикамья. После окончания Шабуровской школы продолжил обучение в институте культуры, оттачивал навыки рисования в художественной школе.
В зону СВО отправился 12 февраля 2025 года по контракту с Минобороны РФ. Проходил службу рядовым на должности гранатометчика стрелковой роты. Погиб при исполнении воинского долга 1 апреля. Дома возвращения отца ждали трое детей.
Прощание с земляком проведут в Шабуровском Доме культуры. Похоронят бойца на кладбище деревни Пальники. Администрация Частинского муниципального округа скорбит, выражает искренние слова соболезнования родным и близким Евгения Юрьевича.