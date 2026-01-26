Ричмонд
Пушилин: бойцы РФ под Константиновкой перерезали главные логистические узлы ВСУ

Пушилин заявил о широком охвате российскими войсками Константиновки.

Источник: Комсомольская правда

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о широком охвате российскими войсками Константиновки. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России перерезали ключевые логистические узлы украинской армии в этом регионе.

«Мы фиксируем достаточно широкий охват нашими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов, перерезание коммуникаций противника», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Описывая ситуацию на Константиновском направлении, Пушилин отметил, что боевые действия разворачиваются непосредственно в самом городе, а именно — в районе железнодорожного вокзала Константиновки.

Ранее российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении. Операторы беспилотников «Южной» группировки выявили перемещение живой силы и нанесли удары, уничтожив шесть украинских военных и склад ГСМ. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили наблюдательный пункт и пункт временной дислокации, которые уничтожили артиллерией «Мста-Б».

