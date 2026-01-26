В Омске начинается сбор посылок для бойцов СВО к 23 февраля

С 26 января по 16 февраля региональный Центр патриотического воспитания молодежи проводит акцию по сбору гуманитарной помощи «С Днем защитника, с любовью и заботой». Омские студенты соберут для участников специальной военной операции посылки, которые будут отправлены в Стаханов.
Центр с 2024 года уже в пятый раз собирает гуманитарную помощь и во второй раз проводит акцию именно ко Дню защитника Отечества 23 февраля.
«Это пятая гуманитарная акция с участием молодежи региона: вовлеченность омских студентов в поддержку защитников Родины является большим вкладом в приближение нашей общей Победы», — отметил директор центра, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и в зоне СВО Виктор Акимочкин.
Для формирования посылок жители Омска могут передать теплую одежду и нательное белье, продукты и кондитерские изделия длительного хранения, гигиенические принадлежности, медикаменты, письма и открытки с поздравлениями, сообщила пресс-служба министерства молодежной политики Омской области.
Посылки можно принести по адресу: ул. Декабристов, 89, предварительно позвонив по телефону 8 (3812)-36−12−70.
Ранее мы писали, что Гумцентр Омской области отправил партию помощи для самих жителей Стаханова.