Роботы «Варан» и «Курьер» отправятся в зону СВО. Видео

Российские подразделения в зоне проведения спецоперации усилят новейшими наземными роботизированными комплексами «Варан» и «Курьер». Кадры с новой техникой опубликовал телеканал «Звезда».
Платформы являются многофункциональными: в зависимости от установленного модуля они могут работать в качестве мобильных огневых точек с пулеметами и гранатометами или выполнять логистические задачи по доставке боеприпасов, провизии и эвакуации раненых с поля боя.
Ключевой особенностью «Варана» и «Курьера» стала вариативная система управления. В зависимости от боевой обстановки роботами можно управлять через спутниковые каналы, радиосвязь или с помощью оптоволоконного кабеля.