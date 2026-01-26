Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роботы «Варан» и «Курьер» отправятся в зону СВО. Видео

Телеканал «Звезда» показал наземных роботов «Варан» и «Курьер», способных оказать бойцам поддержку в штурмовых операциях и эвакуации раненых под огнем.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские подразделения в зоне проведения спецоперации усилят новейшими наземными роботизированными комплексами «Варан» и «Курьер». Кадры с новой техникой опубликовал телеканал «Звезда».

Платформы являются многофункциональными: в зависимости от установленного модуля они могут работать в качестве мобильных огневых точек с пулеметами и гранатометами или выполнять логистические задачи по доставке боеприпасов, провизии и эвакуации раненых с поля боя.

Ключевой особенностью «Варана» и «Курьера» стала вариативная система управления. В зависимости от боевой обстановки роботами можно управлять через спутниковые каналы, радиосвязь или с помощью оптоволоконного кабеля.